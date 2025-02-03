بشرى سارة للمتقاعدين بشأن صرف مكافأة نهاية الخدمة

وذكرت الهيئة في بيان ورد للسومرية نيوز ان "خطة الوطنية المتضمنة تبسيط الإجراءات وتقديم أفضل الخدمات لشريحة المتقاعدين وصرف مكافأة نهاية الخدمة بعد 48 ساعة من تسلم أول راتب تقاعدي، تم استكمال إجراءات صرف مكافأة نهاية الخدمة وإرسالها إلى المصارف للمتقاعدين المحالين على التقاعد من العسكريين والمدنيين ضمن شهر شباط 2025".وتابع، أن "عدد القيود بلغ (4483) قيداً"، منوهاً بأن "الهيئة تدعو من تصلهم رسائل نصية الى مراجعة منافذ الصرف لتسلم مكافأتهم".