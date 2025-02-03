دون تغيير.. "أوبك بلس" تبقي على سياسة إنتاج النفط

وجاء القرار بالإجماع، رغم حث الرئيس الأميركي ترمب، منظمة المصدرة للنفط (أوبك) على خفض الأسعار. وكان ترمب قد فرض رسوم جمركية كبيرة على المكسيك وكندا والصين، في خطوة أثارت اضطرابات في الأسواق المالية ومنحت أسعار النفط بعض الدعم خلال جلسة اليوم.ولجنة المراقبة الوزارية المشتركة لـ"أوبك بلس"، تقدم التوصيات عادة بشأن سياسة إنتاج النفط، لكنها لم تقدم أي توصيات اليوم.ودفع القلق بشأن تأثير عقوبات أميركية على أسعار النفط إلى 83 دولارا للبرميل في 15 كانون الثاني، وهو أعلى مستوى منذ آب. وانخفضت الأسعار منذ ذلك الحين إلى أقل من 77 دولاراً، إلا أنها ارتفعت اليوم الاثنين بعد أن أثارت الرسوم الجمركية مخاوف بشأن اضطراب الإمدادات.وتخفض مجموعة "أوبك بلس" الإنتاج حالياً بما يعادل 5.85 مليون برميل يومياً، أي نحو 5.7 في المائة من الإمدادات العالمية، في سلسلة خطوات بدأتها في 2022.وفي كانون الأول، مددت "أوبك بلس" أحدث شريحة من التخفيضات حتى الربع الأول من 2025، لتؤجل خطة لزيادة الإنتاج إلى نيسان.وكان التمديد هو الأحدث في عدة تأجيلات بسبب ضعف الطلب وارتفاع المعروض من خارج المجموعة.ومن المقرر وفقا للخطة الحالية أن يبدأ في نيسان إلغاء تدريجي لخفض يعادل 2.2 مليون برميل يومياً ورفعٌ لإنتاج الإمارات. وستستمر الزيادات حتى أيلول 2026.