انخفاض في الدولار بالعراق

نيوز- اقتصادي

تنشر نيوز، أسعار صرف مقابل الدينار مع اغلاق البورصتين الرئيسيتين في الكفاح والحارثية، لليوم الاثنين.

بغداد: سعر البيع: 151.500

سعر الشراء: 149.500



أربيل:



سعر البيع: 151,000

سعر الشراء: 150,000

البصرة:







سعر البيع: 151.500

سعر الشراء: 149.500 سعر الشراء: 149.500

