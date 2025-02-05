لتوفير السيولة.. المالية تطرح سندات حكومية بقيمة تريليوني دينار

وذكرت المالية في بيان ورد للسومرية نيوز، انه "ستتوزع السندات على فئتين:السند الأول بقيمة 500,000 دينار بفائدة سنوية 6%، ويستحق بعد سنتين، حيث يتم دفع الفائدة كل ستة أشهر.السند الثاني بقيمة 1,000,000 دينار بفائدة سنوية 7.5%، ويستحق بعد أربع سنوات، مع دفع الفائدة كل ستة أشهر.وأضاف، انه "تتميز السندات بقابليتها للتداول في سوق للأوراق المالية، مما يوفر فرصة استثمارية متميزة للمواطنين والشركات الباحثة عن أدوات مالية مستقر".