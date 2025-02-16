ثلاث شركات لخدمات الدفع الالكتروني ستحظر من التعامل بالدولار

نيوز- اقتصاد

كشفت مصادر مطلعة، بأن ثلاث شركات لخدمات دفع إلكتروني ستحظر من التعامل بالدولار.

ونقلت رويترز عن المصادر قولها انه "سيتم حظر 3 شركات دفع إلكتروني في من التعامل بالدولار".

جاء ذلك بعدما كشفت مصادر مصرفية عراقية عن دبلوماسيين عاملين في بغداد، بأن عقوبات جديدة ستصدر ضد 5 مصارف عراقية خالفت المعايير الدولية وقام بعضها بنقل الاموال الى جهات غير شرعية، فيما نفى البنك المركزي صحة تلك الانباء.

وذكرت المصادر في خبر تابعته نيوز، ان "العقوبات ستشمل مالكي المصارف بعد توجيه الاتهام الى واحد على الاقل من المصارف الخمسة بالعمل بالكامل لصالح الفصائل المسلحة في العراق".

ونشر في وقت لاحق أن "المصارف الخمسة المشمولة بالاجراءات هي مصرف "مسك" ومصرف "السنام" ومصرف "المتحد" ومصرف "الأمين" ومصرف "المشرق".

وبعد شمول المصارف الخمسة بالعقوبات يكون 34 مصرفا أهليا من أصل 44 مصرفا في قد شملت بالعقوبات لتبقى 5 مصارف عراقية عاملة في الى جانب 5 مصارف عراقية أخرى تعمل برؤوس أموال عربية وأجنبية.. ويصبح العدد الاجمالي للمصارف العاملة في 10 مصارف عدا المصارف الحكومية الاخرى وهي مصرف الرافدين ومصرف الرشيد والمصرف العراقي للتجارة والمصارف المتخصصة الاخرى كالزراعي والصناعي وغيرها.