عالميا.. هجوم بطائرة مسيرة يرفع أسعار النفط

وصعدت العقود الآجلة لخام برنت 15 سنتا أو 0.2 بالمئة إلى 75.37 دولار للبرميل في الساعة 0454 بتوقيت غرينتش.وارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 67 سنتا عن إغلاق يوم الجمعة عند 71.41 دولار للبرميل، ولم تكن هناك تسوية لخام غرب تكساس الوسيط أمس الاثنين بسبب يوم في .وقال ييب جون رونج، استراتيجي لدى (آي.جي) في رسالة بالبريد الإلكتروني "الموضوع الرئيسي الذي يحرك أسعار النفط في الآونة الأخيرة هو توقعات العرض. ومع ضعف الأسعار على مدى الأسابيع الماضية، كانت أنباء ضربة بطائرة مسيرة على خط أنابيب التصدير الكازاخستاني في محفزا لتخفيف بعض المشاعر النزولية".وقال محللو (بي.إم.آي) في مذكرة إنهم يتوقعون أن يبلغ متوسط أسعار برنت 76 دولارا للبرميل في 2025، بانخفاض خمسة بالمئة عن متوسط 2024، بسبب فائض المعروض في والرسوم الجمركية والتوتر التجاري.في غضون ذلك، أفاد تقرير إعلامي روسي رسمي بأن منتجي أوبك+ لا يفكرون في تأخير سلسلة من الزيادات الشهرية في إمدادات النفط المقرر أن تبدأ في أبريل نيسان.وكانت أوبك أرجأت في ديسمبر خطة لبدء زيادة الإنتاج إلى أبريل، بسبب ضعف الطلب وارتفاع العرض خارج المجموعة.كما تنتظر الأسواق لمعرفة ما إذا كانت محادثات السلام بين وأوكرانيا ستؤتي ثمارها، إذ يجتمع مسؤولون أميركيون وروس لإجراء محادثات في السعودية في وقت لاحق من اليوم الثلاثاء.وقال نيل كروسبي المحلل لدى سبارتا كوموديتيز "هناك الكثير مما يدعو إلى التفاؤل في سوق الخام على ما يبدو، والعامل الأكبر الآن هو نتيجة مفاوضات أوكرانيا، قد يعود النفط الروسي جزئيا إلى المشروعة".