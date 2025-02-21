عالميا.. أسعار النفط تواصل الارتفاع

وزادت العقود الآجلة لخام 16 سنتا أو 0.2 بالمئة إلى 76.64 دولار للبرميل بحلول الساعة 01.23 بتوقيت غرينتش.وارتفع خام غرب الوسيط الأميركي 17 سنتا أو 0.2 بالمئة إلى 72.65 دولار للبرميل.ويتجه الخامان لتسجيل مكاسب أسبوعية بنحو ثلاثة بالمئة.وذكرت إدارة معلومات الطاقة الأميركية إن مخزونات النفط الخام في ارتفعت فيما انخفضت مخزونات البنزين ونواتج التقطير الأسبوع الماضي بعدما أدت أعمال صيانة موسمية في المصافي إلى انخفاض عمليات التكرير.