هيئتا النزاهة والاستثمار تشددان على ملاحقة من "يبتز ويساوم" خلال عمليات الإعمار

وقالت الهيئة في بيان ورد لـ نيوز، إن "رئيس هيئة الاتحاديَّة بحث مع رئيس حيدر مكية سبل توفير بيئة عملٍ نزيهةٍ آمنةٍ، خاليةٍ من المُساومة والابتزاز، جاذبةٍ للاستثمار لتسريع وتيرة الاعمار والبناء في البلد".وأضافت الهيئة، أن "الجانبين أشارا إلى ضرورة مُلاحقة كلّ من تُسوّلُ له نفسه اقتراف أعمال المساومة والابتزاز التي تُمثّلُ بيئةً طاردةً للاستثمار وتعرقل الجهود الحكوميَّة في عمليَّات الإعمار وتحقيق التنمية".