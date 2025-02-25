عالميا.. عقوبات ترامب ترفع أسعار النفط

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 38 سنتا أو 0.51 بالمئة إلى 75.16 دولارا للبرميل بحلول الساعة 02:17 بتوقيت جرينتش.وزادت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 43 سنتا أو 0.61 بالمئة إلى 71.13 دولارا للبرميل.وحقق كلا العقدين مكاسب في جلسة الاثنين بعد انخفاضهما دولارين يوم الجمعة.وفرضت عقوبات جديدة على أكثر من 30 وسيطا ومشغلا لناقلات النفط وشركات الشحن بسبب دورهم في نقل النفط الإيراني.وقال إنه يريد خفض صادرات النفط الخام إلى الصفر.وتعد ثالث أكبر منتج في منظمة المصدرة للبترول (أوبك) حيث ضخت 3.2 ملايين برميل يوميا في يناير/كانون الثاني.وقال إن الرسوم الجمركية على الواردات الكندية والمكسيكية المقرر أن تبدأ في الرابع من مارس "ستكون في موعدها وفي الموعد المحدد" على الرغم من الجهود التي تبذلها الدولتان الشريكتان التجاريتان لمعالجة مخاوف بشأن أمن الحدود والفنتانيل.ويقول المحللون إن الرسوم الجمركية ستؤثر سلبا على نمو الطلب العالمي على النفط.