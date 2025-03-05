وتحدث ناشطون مصريون في الاقتصاد عن "نهر الدولارات" بأنه سينبع من التفاهم والاتفاق بين ومصر على نقل النفط الخام الى مصر لغرض تكريره وإنتاج المشتقات في المصافي المصرية.هذا المقترح ورد في البيانات والاعلام المصري فقط، فيما لم يتم التطرق اليه في بيان وزارة النفط العراقية، حيث يبدو ان مصر تخطط لنقل النفط الى مصر لغرض تكريره في المصافي هناك، ثم أعادة تصديره الى الخارج، لكن بصيغة تشاركية ربما.حيث نص البيان المصري ان "الوزيرين ناقشا في مجال التكرير بنقل النفط لتكريره بمعامل التكرير المصرية بما يمثل فرصة إضافية للوصول إلى الأسواق الإقليمية والعالمية".