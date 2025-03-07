البنك المركزي يلغي ترخيص شركة "الطوفان" للصرافة والوساطة

وحصلت نيوز، على وثيقة صادرة من البنك المركزي، تضمنت، أنه "استناداً الى قرار مجلس البنك رقم (48) لسنة 2025، وبالنظر لمخالفة شركة الطوفان للتوسط ببيع وشراء العملات الاجنبية ضوابط تنظيم عمل شركات الصرافة والتوسط ببيع وشراء العملات الاجنبية رقم (1) لسنة 2022، تقرر سحب اجازة الشركة ومصادرة خطاب الضمان العائد لها لصالح هذا البنك والبالغ (50,000,000) خمسون مليون دينار والصادر من مصرف الاوسط للاستثمار".وطالب البنك دائرة تسجيل الشركات في وزارة "بإلغاء شهادة التأسيس الممنوحة للشركة وتزويده بكتاب شطب اسم الشركة من سجلات ومحضر وكتاب التصفية المصدقين".ادناه الوثيقة: