النفط توقع عقد تطوير حقول كركوك الأربعة مع شركة "برتش بتروليوم"

وبحسب بيان لوزارة النفط، أكد وزير النفط عبدالغني في بيان ورد لـ نيوز، على "حرص الوزارة على تعظيم موارد من النفط والغاز، التي ستنعكس ايجابا على تعظيم الموارد المالية للموازنة الاتحادية" .واضاف الوزير ان "توقيع لتطوير حقول شركة نفط يعد انجازا كبيرا، يحسب للوزارة وللشركة، لاسيما بعد مدة من التوقف"، مشيرا الى ان "عمليات التطوير والتأهيل ستضيف كميات للإنتاج الوطني ، فضلا عن استثمار وزيادة كميات الانتاج منه لدعم انتاج الطاقة الكهربائية"، مشيدا بـ"جميع الجهات التي ساهمت في تحقيق هذا الإنجاز".ويشمل العقد، بحسب البيان، إعادة تأهيل وتطوير حقول الأربعة، بالإضافة إلى إعادة تأهيل وتوسعة منشآت في شركة غاز .