أسعار صرف الدولار في المحافظات العراقية اليوم

نيوز ـ اقتصاد



تنشر نيوز، أسعار صرف الدولار مقابل الدينار العراقي في الأسواق المحلية العراقية اليوم الاربعاء 12 اذار/مارس 2025.



سعر البيع: 148,200

سعر الشراء: 147,850



أربيل:

سعر البيع: 148,000

سعر الشراء: 147,850



البصرة:

سعر البيع: 148,500

سعر الشراء: 147,750



وكان مجلس الوزراء، قد أعلن بتاريخ 7 شباط/فبراير 2022، المصادقة على تعديل سعر صرف الدولار إلى 1320 دينار للدولار الواحد.

بغداد:سعر البيع: 148,200سعر الشراء: 147,850أربيل:سعر البيع: 148,000سعر الشراء: 147,850البصرة:سعر البيع: 148,500سعر الشراء: 147,750وكان مجلس الوزراء، قد أعلن بتاريخ 7 شباط/فبراير 2022، المصادقة على تعديل سعر صرف الدولار إلى 1320 دينار للدولار الواحد.