مع الاغلاق.. خبر يخص الدولار

نيوز - اقتصاد

تنشر نيوز، أسعار صرف الدولار مقابل الدينار العراقي في الأسواق المحلية العراقية اليوم الاربعاء مع اغلاق البورصتين الرئيسيتين في .

بغداد:

سعر البيع: 149.000

سعر الشراء: 148.000



أربيل:

سعر البيع: 148.500

سعر الشراء: 147,850



البصرة:

سعر البيع: 149.000

سعر الشراء: 148.000