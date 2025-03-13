أسعار صرف الدولار في العراق اليوم



نيوز ـ اقتصاد





تنشر نيوز، أسعار صرف الدولار مقابل الدينار العراقي في الأسواق المحلية العراقية اليوم الخميس ( 13 اذار2025).



بغداد:

سعر البيع: 148,250

سعر الشراء: 147,750

أربيل:

سعر البيع: 148,000

سعر الشراء: 147,850

البصرة:

سعر البيع: 148,500

سعر الشراء: 147,750



وكان مجلس الوزراء، قد أعلن بتاريخ 7 شباط/فبراير 2022، المصادقة على تعديل سعر صرف الدولار إلى 1320 دينار للدولار الواحد.