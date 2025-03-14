لا تنافس حقيقي على العقود.. اقتصاديات ومتنفذين يسيطرون على مشاريع نفط الوسط

وقال مردان لـ نيوز، ان "هناك بعض المخالفات في عقود شركة من خلال اعطاء الكثير من المشاريع الى شركات عليها الكثير من المخالفات في وضوابط غير كاملة"، مبينا انه "يتم إعطاء تلك الشركات مشاريع كثيرة يفوق عملها وليس لديها اعمال مماثلة حتى تتميز".واضاف "لايوجد تنافس حقيقي على العقود، حيث تقدم الشركات وتعلن المشاريع لكن بعض الاقتصاديات والمتنفذين يدخلون ويأخذون المشاريع لمجموعة من الشركات".وشدد على ضرورة "متابعة كل المحافظات وتدقيق الشركات التي تاخد اعمال معينة من قبل لجنة الاقاليم ومن ومن لان 3 او 4 شركات لديها من 30 الى 40 مشروعا وليس لديها امكانيات مالية والقدرة والاليات والادوات لانجاز المشاريع".