العراق يتحرك نحو الجزائر لشراء الغاز

وقالت المصادر إن "المفاوضات تتقدم بشأنها مع خلال المدة الحالية في محاولة لإنجازها قبل الصيف المقبل".وأوضحت المصادر، في تصريحات لمنصة الطاقة، أنه "من المتوقع إعلان الصفقة خلال شهرين بحد أقصى، على أن يبدأ التصدير بمجرد انتهاء من تجهيز البنية التحتية للاستيراد".ويعمل حاليا على تجهيز البنية التحتية في ميناء بمحافظة ، من أجل استيراد الغاز المسال، والذي قد يستغرق من 3 إلى 5 أشهر مقبلة.ومن المقرر التعاقد على منصة عائمة للتفريغ والتخزين، وربطها بأنبوب بطول 40 كيلومترا، ينقل الغاز من خلال ربطه بالأنبوب الوطني القريب من شط .ومن شأن صفقة غاز مسال جزائرية إلى دعم قطاع الكهرباء في خلال صيف 2025، أو ربما مع بداية فصل .وتقول المصادر إن العقد سيكون متوسط الأجل، وستكون الكميات في حدود مليون طن سنويًا، لكن حتى الآن المفاوضات لم تحسم الكمية بشكل نهائي.