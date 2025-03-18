145 مليار برميل.. العراق في الصدارة العالمية باحتياطي النفط لعام 2025

وجاء في المرتبة الثانية عربياً والخامسة عالمياً باحتياطي يقدر بـ 145 مليار برميل، تليه باحتياطي 102 مليار برميل في المرتبة السادسة عالمياً.فيما حلّت الإمارات في المركز الرابع عربياً والسابع عالمياً باحتياطي 98 مليار برميل، بينما جاءت ليبيا خامساً عربياً وتاسعاً عالمياً بـ 48 مليار برميل.واحتلت الجزائر المرتبة السادسة عربياً بـ 12 مليار برميل، تليها سلطنة عُمان باحتياطي 5.4 مليار برميل.أما واليمن وسوريا، فجاءت في المراتب الأخيرة عربياً باحتياطيات بلغت 3.3 مليار برميل، و3 مليارات برميل، و2.5 مليار برميل على التوالي، محتلةً المراكز 26 و27 و29 عالمياً.