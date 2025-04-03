مستشار السوداني: صادرات العراق من الطاقة ليست مشمولة برسوم ترامب

في تصريح صحفي تابعته ، إن "صادرات من الطاقة وبينها النفط الخام ليست مشمولة بالرسوم التي فرضها ترامب"، مبينا ان "الأثر الاقتصادي للرسوم الأميركية على محدود جداً".وأضاف ، أن "الشراكة الاستراتيجية بين العراق والولايات المتحدة راسخة وقوية"، لافتا الى ان "العراق يواصل التزامه بتعميق التعاون مع في مختلف القطاعات".