من يتحكم بأسعار صرف الدولار الان ؟.. برلماني يُجيب

وقال الكرعاوي في تصريح للسومرية نيوز، إنه "ما زالت هناك فجوات كبيرة في هذه العملية ونلاحظ وجود عملة صعبة في الاسواق المحلية بكميات كبيرة لا تتناسب مع حجم البضائع المستوردة".وتابع، ان "الحوالات الخارجية والسيطرة على تدقيق تسيطر على أسعار صرف الدولار ما بين البنك المركزي والضرائب والجمارك والمنافذ الحدودية"، مشيرا الى ان " مشكلة السيطرة على حجم البضائع المستوردة ومقارنتها مع حجم المبالغ المحولة خارج مستمرة لغاية الان".وتابع، انه " نعمل ان يكون هناك جدية وإيجاد حلول جذرية لمشكلة الحوالات الخارجية"، داعيا الى "ضرورة الاعتماد على نظام الكتروني جديد يدير هذه العملية بعيدا عن تصرف الشخصي".