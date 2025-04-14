تمهيدا لتسويقها.. نقل أول شحنة من الكبريت المنتج من حقل الحلفاية إلى مخازن البزركان

وقال لعيبي في بيان نشرته الشركة وورد لـ ، إن "شحنة الكبريت كانت بواقع ( ٨٠ ) طنا"، مبينا ان "حقل الحلفاية ينتج نحو (٢٠ ) طن من مادة الكبريت يوميا من خلال وحدة استخلاص الكبريت ( SRU ) في مجمع معالجة الغاز ( GPP ) إضافة إلى كميات اخرى من مجمع معالجة الغاز في حقل البزركان وحدة ( NGP )".وأضاف لعيبي، "لقد أشرف على عملية النقل كوادر متخصصة من هيأة الانتاج والتصريف وقسم الغاز التابع لها وبالتعاون مع ملاكات هياة النقليات، حيث تمت العملية وفق أعلى معايير السلامة والأمان".وأكد لعيبي، أن "هذه الشحنة تعد باكورة إنتاج الكبريت من حقل الحلفاية وسيتبعها شحنات أخرى تباعاً بعد استكمال عمليات الفحص والتحليل اللازمة تمهيداً لتسويقه وتصديره إلى الأسواق المحلية والعالمية، حيث تمثل إنجازاً هاماً يضاف إلى سجل الشركة وتساهم في تنوع مصادر ايراداتها وتعزيز مكانتها كمورد رئيسي للطاقة والمشتقات النفطية في ".وأشار لعيبي، إلى أن "الشركة تولي اهتماماً كبيراً بتطوير الصناعات المصاحبة للعمليات النفطية ومن ضمنها إنتاج الكبريت مما يفتح آفاقاً جديدة للشركة ويدعم جهود الحكومة في زيادة الصادرات غير النفطية بما يعود بالنفع على ".يذكر ان الكبريت يدخل في صناعة انتاج الكيمياوية والأدوية والمستحضرات الطبية والدهانات ومجالات عديدة اخرى.