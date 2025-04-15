انخفاض سعر الدولار في بغداد

وبلغت أسعار الدولار مع إغلاق بورصتي الكفاح والحارثية ببغداد 147,050 ديناراً مقابل كل 100 دولار، بعدما كانت الأسعار صباح اليوم 147,400 دينار لكل 100 دولار.أما أسعار البيع في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في انخفضت أيضاً، حيث بلغ سعر البيع 148,000 دينار مقابل 100 دولار، بينما بلغ سعر الشراء 146,000 دينار مقابل 100 دولار.