الطلب على الخام سيكون الأبطأ منذ 5 سنوات.. انخفاض إضافي بأسعار النفط

وانخفضت 18 سنتًا، أو 0.3%، لتصل إلى 64.49 دولارًا للبرميل، بينما انخفض خام غرب الوسيط الأمريكي 16 سنتًا، أو 0.3%، ليصل إلى 61.17 دولارًا، وكان كلا الخامين القياسيين قد انخفضا بنسبة 0.3% يوم الثلاثاء.قالت وكالة إن من المتوقع أن ينمو الطلب العالمي على النفط بأبطأ معدل في خمس سنوات في عام 2025 كما ستتضاءل الزيادات في الإنتاج الأمريكي بسبب الرسوم التي فرضها الرئيس الأمريكي على الشركاء التجاريين وإجراءاتهم الانتقامية.وذكرت الدولية إنه من المتوقع أن يرتفع الطلب العالمي على النفط هذا العام بمقدار 730 ألف برميل يوميًا، بانخفاض حاد عن 1.03 مليون برميل يوميًا المتوقعة الشهر الماضي، ويتجاوز هذا التخفيض التخفيض الذي أجرته منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) يوم الاثنين.