الإعلان عن شمول 3 فئات جديدة بالقروض

وذكر مدير دائرة العمل والتدريب المهني أن "الوزارة تعمل على توسيع نطاق التعاون المشترك في ملف دعم الفئات محل عناية وزارتي العمل والعدل، إضافة إلى العائدين من المهجر والمتعافين من الإدمان، باعتماد زجِّهم في ورش ودورات تدريبية حديثة، مع إعطاء الفرصة لمن لديه الإمكانية لإنشاء مشروعه الخاص ودعمه مادياً من خلال القروض الميسرة، بحسب الصحيفة الرسمية."وتابع، انه " تم منح أكثر من 25 ألف مقسمة على 45 وجبة لدعم المشاريع الصغيرة للمستفيدين المسجلين ضمن قاعدة بيانات الوزارة، فضلاً عن تسهيلها إجراءات منح القروض للمستفيدين من الحماية الاجتماعية من خلال خدم (أرزاق)."وأضاف، ان "الوزارة تدعم كذلك ذوي الإعاقة والاحتياجات الخاصة بتوفيرها فرص التدريب المهني الملائمة لهم، مع منحهم قروضاً ميسرة، مشيراً إلى أهمية التوعية بخدمات إعادة الدمج المتاحة من الوزارة، ومنها منح قروض لإنشاء مشاريع صغيرة.وبين أن "الوزارة ملزمة بتقديم الرعاية للفئات الضعيفة التي تعرضت لظروف اجتماعية استثنائية وتقديم مختلف أشكال الدعم بما في ذلك منحهم قروضاً ميسرة لتأسيس مشاريع مدرَّة للدخل لتمويل مشاريعهم الخاصة بما يتلاءم مع متطلبات سوق العمل".