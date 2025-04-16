انخفاض أسعار صرف الدولار في العراق اليوم

وانخفض سعر صرف الدولار في بورصتي الكفاح والحارثية، ليسجل 146,950 ديناراً مقابل 100 دولار، بعدما كانت الأسعار يوم أمس الثلاثاء عند 147,400 دينار لكل 100 دولار، أما أسعار الصرف في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في شهدت انخفاضاً أيضاً، إذ بلغ سعر البيع 148,000 دينار مقابل 100 دولار، بينما بلغ سعر الشراء 146,000 دينار لكل 100 دولار.وكان ، قد أعلن بتاريخ 7 شباط/فبراير 2022، المصادقة على تعديل سعر صرف الدولار إلى 1320 دينار للدولار الواحد.