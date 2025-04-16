قفزة صاروخية.. أسعار الذهب تسجل أعلى مستوى لها في التاريخ

وللمرة الأولى في التاريخ، تجاوزت العقود الآجلة للذهب 3300 دولار، وارتفعت 1.99% إلى 3,304.80 دولار للأنصة ، كما ارتفع سعر الذهب في المعاملات الفورية 1.3 بالمئة إلى 3270.12 دولار للأونصة.وتقول منصات اقتصادية مختصة، إن عدة عوامل مثل انخفاض قيمة الدولار واستمرار العزوف عن المخاطرة تصب في صالح الذهب، وانخفض مؤشر الدولار 0.4 بالمئة مقابل منافسيه، مما زاد من جاذبية الذهب لحاملي العملات الأخرى.وينظر إلى الذهب تقليديا كملاذ آمن للاستثمار في أوقات عدم اليقين الجيوسياسي والاقتصادي، وسجل مستويات قياسية مرتفعة متعددة هذا العام الذي قفز خلاله بأكثر من 24 بالمئة.ويترقب المستثمرون الآن بيانات مبيعات التجزئة الأمريكية، المقرر صدورها في وقت لاحق اليوم، والتي تتناول رؤى عن الاقتصاد ومسار السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الاتحادي ويتوقع المتعاملون حاليا خفض المجلس أسعار الفائدة 87 نقطة أساس تقريبا بحلول نهاية 2025.