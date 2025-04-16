خبر سار يخص الدولار

– محلي

انخفضت أسعار صرف الدولار مقابل الدينار العراقي في الأسواق المحلية العراقية اليوم الاربعاء بعد اغلاق البورصتين الرئيسيتين.

وجاءت أسعار صرف الدولار كما يأتي: بيع 148000



شراء 147000



بيع 147000



شراء 146500



بيع 148000



شراء 147000

