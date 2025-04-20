وزير النقل العماني: طريق التنمية سيخدم المحافظات العراقية ونتمنى الاستفادة منه

وقال في مؤتمر صحفي عقده مع محافظ كناوي وحضرته، ، "اجتمعنا اليوم مع محافظ النجف لمناقشة بعض الملفات وهناك انفتاح من قبل على ، ونأمل ان يتم العمل على بعض الملفات المشتركة بين البلدين وبسرعة".وأضاف حمود أن "هناك زخما اقتصاديا بين البلدين، وكذلك ناقشنا بين البلدين خصوصا الموانئ الجافة وتفعيل التعاون في مجال الحكومة الرقمية والتدريب والتأهيل والتعاون والعمل لتفعيل النقل الجوي خصوصا التجاري".وتابع حمود، أن " مشروع واعد في العراق وله فوائد عديدة للمحافظات التي يمر بها، ونتمنى كدولة عمان ان نستفيد منه تجاريا".