بالوثائق.. البنك المركزي يصدر تعليمات جديدة بشأن استخدام البطاقات دوليا

– محلي

اصدر ، اليوم الاثنين، تعليمات جديدة بشأن استخدام البطاقات دوليا.



وادناه نص التعليمات: ووفقا للبنك المركزي فان التعليمات تضمنت تحديد السقف الأساسي الشهري لاستخدام البطاقات المصرفية خارج .وادناه نص التعليمات:

