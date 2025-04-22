Alsumaria Tv
Alsumaria TV
الصفحة الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز السومرية - أخبار العراق
الصفحة الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
خاص السومرية
رياضة
أمن
دوليات
منوعات
عالم السيارات
للنساء فقط
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
علم وعالم
اقتصاد
الأبراج
Sumer Fm
Alsumaria
البث المباشر
السومرية - البث المباشر بالصورة
السومرية - البث المباشر بالصوت
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria TV
البث المباشر
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria Alsumaria Loader
Alsumaria TV
Alsumaria Alsumaria
البرامج
ترفيه
سياسة
مسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان السومرية
برامج سابقة
لقطات
جدول البرامج
Play
LIVE
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
منوعات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
علم وعالم
رياضة
اقتصاد
صفارات الإنذار تدوي بمستوطنة وسط الضفة
المزيد
SUMER FM
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
استطلاعات
الترددات
اعلن معنا
SUMER FMSumer
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
Huawei
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
Huawei
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
Alsumaria
البث المباشر
Alsumaria TV
Alsumaria
الصفحة الرئيسية
جدول البرامج
تفضيلاتي
حالة الطقس
Alsumaria
الاستفتاءات
فريق السومرية
الترددات
اعلن معنا
من نحن
اتصل بنا
Sumer
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv.
Huawei
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Instagram - Alsumaria

الأرباح للأردن والخسائر للعراق.. قصة استحواذ المصرف الأهلي على نافذة بيع العملة

اقتصاد

2025-04-22 | 05:18
Alsumaria Tv https://www.alsumaria.tv/authors
الأرباح للأردن والخسائر للعراق.. قصة استحواذ المصرف الأهلي على نافذة بيع العملة
2,424 شوهد

السومرية نيوز - محلي
أثار استحواذ المصرف الأهلي على نافذة بيع العملة الأجنبية في العراق جدلاً واسعاً في الأوساط السياسية والاقتصادية، وسط اتهامات بوجود خلل في سياسة البنك المركزي العراقي، وفتح باب جديد لدعم الاقتصاد الأردني على حساب الاقتصاد العراقي.

وتعددت وجهات النظر حول هذه الخطوة، بين من يراها ضرورة فرضتها العقوبات الدولية، ومن يعتبرها إخفاقاً مؤسساتياً في دعم النظام المصرفي المحلي.
ونافذة بيع العملة، أو ما يُعرف بـ"مزاد العملة"، هي الآلية التي يستخدمها البنك المركزي العراقي لبيع الدولار للبنوك والشركات مقابل الدينار العراقي، بهدف تمويل الاستيراد والسيطرة على سعر الصرف.
ولطالما كانت هذه النافذة محوراً للجدل، نظراً لاستخدامها أحياناً كأداة لتهريب العملة أو لغسيل الأموال.
واكد رئيس تحالف المعارضة النيابي النائب عامر عبد الجبار، ،لـ السومرية نيوز، أن "استحواذ المصرف الأهلي الأردني على الحصة الأكبر من نافذة بيع العملة يمثل "باباً جديداً لدعم الاقتصاد الأردني"، في إشارة إلى تحويل مبالغ ضخمة من الدولار إلى مصارف أجنبية بحجج استيرادية غير واضحة.
وأشار عبد الجبار إلى أن "هذا التغيير في المعادلة المصرفية حدث بسبب سياسات البنك المركزي، حيث ارتفعت مبيعات الدولار اليومية من 85 مليون دولار في عهد المحافظ السابق إلى نحو 300 مليون دولار حالياً، ما يضاعف فرص الاستفادة للمصارف الأجنبية".
وبحسب ما نقل عن الباحث المصرفي مصطفى حنتوش، فإن "البنك المركزي العراقي منح تراخيص للمصرف الأهلي الأردني، والمصرف العربي الأردني، ومصارف خليجية أخرى للعمل في التحويلات المصرفية، في ظل معاقبة غالبية المصارف العراقية من قبل الخزانة الأمريكية".
وبسبب هذه العقوبات، أصبح من شبه المستحيل على البنوك العراقية إجراء تحويلات مالية أو فتح حسابات في البنوك العالمية مثل سيتي بنك وجي بي مورغان، الأمر الذي استغلته المصارف الأجنبية لتكون الوسيط المالي الرئيسي.
وبحسب خبراء فأن "التحويلات المالية الكبيرة من العراق إلى المصارف الأردنية تشكل دعماً مباشراً لاحتياطي العملات الأجنبية في الأردن، وهو ما يُعد في نظر محللين خسارة مالية وسيادية للعراق".
وتُقدّر أرباح المصارف الأجنبية العاملة في نافذة بيع العملة بنحو 300 مليار دينار سنوياً، وقد تتضاعف مع احتساب العمولات الجانبية.
وهذه الأرباح تُحقق دون تقديم خدمات مصرفية حقيقية للمواطن العراقي.
ويرى الخبراء أن "هذا الاحتكار الأجنبي للحوالات المصرفية يُضعف قدرة المصارف العراقية على المنافسة، ويمنعها من تطوير خدماتها، مما يؤدي إلى مزيد من التدهور في القطاع المالي العراقي".
ويمنح القانون العراقي المستثمر الأجنبي حصة لا تتجاوز 49%، في حين منحت المصارف الأجنبية حصة 100% بموجب المادة 107 من قانون المصارف، التي تتيح لمجلس إدارة البنك المركزي صلاحية تحديد النسبة دون قيد.
وحذر خبراء من "الاحتكار المصرفي الأجنبي، دون رقابة كافية، قد يشجع على أنشطة مالية مشبوهة، كما ان اعتماد العراق على مصارف أجنبية في نافذة بيع العملة يسهل عمليات تهريب الدولار خارج البلاد، وحين تصبح قنوات التحويلات بيد جهات غير عراقية، يُضعف ذلك قدرة الدولة على التحكم بسوق العملة".
وشدد الخبراء على "ضرورة تقليص الاعتماد على المصارف الأجنبية، ودعم البنوك المحلية، مع توفير ضمانات دولية لها، مع تعديل المادة 107 من قانون المصارف لضمان عدم التفريط في السيادة المصرفية وإنشاء آليات رقابة صارمة لضبط الحوالات، ومراقبة العمولات، ومنع التلاعب في أسعار الصرف فضلا عن زيادة الشفافية في منح التراخيص لضمان المنافسة العادلة ومنع الاحتكار".
ويمثل استحواذ المصرف الأهلي على نافذة بيع العملة نموذجاً على فشل السياسات النقدية المتبعة في العراق، يكشف عن هشاشة النظام المصرفي أمام الضغوط الإقليمية والدولية.
وبقدر ما يعكس الأمر حاجة العراق إلى شبكات مصرفية معترف بها دولياً، إلا أنه يسلّط الضوء أيضاً على التبعية الاقتصادية المتزايدة، ما يفرض ضرورة إصلاحات جذرية في هيكل النظام المالي العراقي.

>> تابع قناة السومرية على  تويتر

المصرف

الاهلي

+A
-A
facebook
Twitter
Whatsapp
telegram
Messenger
telegram
Alsumaria Tv
أحدث الحلقات
ناس وناس
Play
ناس وناس
منطقة الشورجة بغداد - الحلقة ١٣ | الموسم 8
05:00 | 2025-04-22
Play
منطقة الشورجة بغداد - الحلقة ١٣ | الموسم 8
05:00 | 2025-04-22
نشرة أخبار السومرية
Play
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٢١ نيسان ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-04-21
Play
نشرة ٢١ نيسان ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-04-21
العراق في دقيقة
Play
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 21-04-2025 | 2025
12:30 | 2025-04-21
Play
العراق في دقيقة 21-04-2025 | 2025
12:30 | 2025-04-21
Live Talk
Play
Live Talk
الحمى النزفية.. خطر صامت يهدد الصحة العامة - الحلقة ١٢ | 2025
10:30 | 2025-04-21
Play
الحمى النزفية.. خطر صامت يهدد الصحة العامة - الحلقة ١٢ | 2025
10:30 | 2025-04-21
خط أحمر
Play
خط أحمر
سرقة تنتهي با٤تصاب وخنــق ثم حرق - الحلقة ٣ | الموسم 8
15:10 | 2025-04-20
Play
سرقة تنتهي با٤تصاب وخنــق ثم حرق - الحلقة ٣ | الموسم 8
15:10 | 2025-04-20
عشرين
Play
عشرين
الصدر يرفض مرسال الرئيس ويطلق الانتخابات بالثلاث! - الحلقة ٤ | الموسم 4
16:30 | 2025-04-19
Play
الصدر يرفض مرسال الرئيس ويطلق الانتخابات بالثلاث! - الحلقة ٤ | الموسم 4
16:30 | 2025-04-19
حصاد السومرية
Play
حصاد السومرية
صراع الاراضي في بغداد - حلقة ٢ | الموسم 2
13:30 | 2025-04-18
Play
صراع الاراضي في بغداد - حلقة ٢ | الموسم 2
13:30 | 2025-04-18
ماكينة
Play
ماكينة
BAIC X55 مع رفل وحيد - الحلقة ٢ | season 1
12:00 | 2025-04-18
Play
BAIC X55 مع رفل وحيد - الحلقة ٢ | season 1
12:00 | 2025-04-18
الهوا الك
Play
الهوا الك
جندي فاقد البصر يريد حقه - الحلقة ٢ | الموسم 10
10:30 | 2025-04-18
Play
جندي فاقد البصر يريد حقه - الحلقة ٢ | الموسم 10
10:30 | 2025-04-18
علناً
Play
علناً
سلم رواتب الموظفين وقانون وزارة التربية - الحلقة ١ | الموسم 4
16:30 | 2025-04-17
Play
سلم رواتب الموظفين وقانون وزارة التربية - الحلقة ١ | الموسم 4
16:30 | 2025-04-17
الأكثر مشاهدة
ناس وناس
Play
ناس وناس
منطقة الشورجة بغداد - الحلقة ١٣ | الموسم 8
05:00 | 2025-04-22
Play
منطقة الشورجة بغداد - الحلقة ١٣ | الموسم 8
05:00 | 2025-04-22
نشرة أخبار السومرية
Play
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٢١ نيسان ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-04-21
Play
نشرة ٢١ نيسان ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-04-21
العراق في دقيقة
Play
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 21-04-2025 | 2025
12:30 | 2025-04-21
Play
العراق في دقيقة 21-04-2025 | 2025
12:30 | 2025-04-21
Live Talk
Play
Live Talk
الحمى النزفية.. خطر صامت يهدد الصحة العامة - الحلقة ١٢ | 2025
10:30 | 2025-04-21
Play
الحمى النزفية.. خطر صامت يهدد الصحة العامة - الحلقة ١٢ | 2025
10:30 | 2025-04-21
خط أحمر
Play
خط أحمر
سرقة تنتهي با٤تصاب وخنــق ثم حرق - الحلقة ٣ | الموسم 8
15:10 | 2025-04-20
Play
سرقة تنتهي با٤تصاب وخنــق ثم حرق - الحلقة ٣ | الموسم 8
15:10 | 2025-04-20
عشرين
Play
عشرين
الصدر يرفض مرسال الرئيس ويطلق الانتخابات بالثلاث! - الحلقة ٤ | الموسم 4
16:30 | 2025-04-19
Play
الصدر يرفض مرسال الرئيس ويطلق الانتخابات بالثلاث! - الحلقة ٤ | الموسم 4
16:30 | 2025-04-19
حصاد السومرية
Play
حصاد السومرية
صراع الاراضي في بغداد - حلقة ٢ | الموسم 2
13:30 | 2025-04-18
Play
صراع الاراضي في بغداد - حلقة ٢ | الموسم 2
13:30 | 2025-04-18
ماكينة
Play
ماكينة
BAIC X55 مع رفل وحيد - الحلقة ٢ | season 1
12:00 | 2025-04-18
Play
BAIC X55 مع رفل وحيد - الحلقة ٢ | season 1
12:00 | 2025-04-18
الهوا الك
Play
الهوا الك
جندي فاقد البصر يريد حقه - الحلقة ٢ | الموسم 10
10:30 | 2025-04-18
Play
جندي فاقد البصر يريد حقه - الحلقة ٢ | الموسم 10
10:30 | 2025-04-18
لقطات
Play
لقطات
وجبة شاورما تتسبب بكارثة | Live Talk
17:00 | 2025-04-17
Play
وجبة شاورما تتسبب بكارثة | Live Talk
17:00 | 2025-04-17
اخترنا لك
تجاوزت الـ700 ألف دينار.. إليك أسعار الذهب في الأسواق العراقية
04:36 | 2025-04-22
حديث حكومي حول رواتب الموظفين والمعاشات التقاعدية والرعاية الاجتماعية
03:45 | 2025-04-22
انخفاض جديد بأسعار الدولار مقابل الدينار في العراق
03:40 | 2025-04-22
حفر 13 بئراً نفطياً جديداً في العراق
12:47 | 2025-04-21
الرافدين ينفي تعليق عمل بطاقات الدفع "ماستر وفيزا"
12:47 | 2025-04-21
الذهب يحلق بعيداً ويصل لأعلى مستوى في التاريخ
12:40 | 2025-04-21

أبراج

على السومرية

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
Alsumaria mobile app on Android Alsumaria mobile app on Android
Alsumaria mobile app on IOS Alsumaria mobile app on IOS
Alsumaria mobile app on huawei Alsumaria mobile app on huawei
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية
إشترك
جدول البرامج
الترددات
بث حي
البرامج
رمضان 2025
ترفيه
رمضان 2024
سياسة
رمضان 2023
السومرية نيوز
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
منوعات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
علم وعالم
رياضة
اقتصاد
اتصل بنا
اعلن معنا
فرص عمل
من نحن
تفضيلاتي
حالة الطقس
الأبراج
الاستفتاءات
فريق السومرية
Summer
انضم الى ملايين المتابعين
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
سياسة الخصوصية
AlSumaria
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
Android
Apple
Huawei
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
الترددات
اتصل بنا
اعلن معنا
المزيدعرض أقل
البرامج
السومرية نيوز
البث المباشر
SUMER FMSumer
Sumer
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
Playstore
Apple
Huawei
تابع قناة السومرية
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
من نحن
سياسة الخصوصية
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.