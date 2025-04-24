لماذا تسعى السعودية الى معاقبة العراق وكازاخستان؟

ويقول المرسومي في تدوينة ان يحتاج الى موارد مالية نفطية كبيرة لتغطية الانفاق العام المتعاظم، فيما تعطي كازاخستان التي تصدر نحو 1.2 مليون برميل يوميا الأولوية للمصالح الوطنية على مصالح تحالف أوبك+ عند تحديد مستويات إنتاج النفط، حيث أكد وزير الطاقة القازاخستاني المُعين حديثًا، إرلان أكينزينوف، أن بلاده لم تتمكن من خفض إنتاج النفط في مشروعاتها الـ3 الكبرى نظرًا إلى سيطرة شركات أجنبية كبرى عليها.وفي هذا الإطار، كشفت صحيفة "ذا انسايدر"، الأحد الماضي، عن نفذ صبر على خرق العراق ودول اخرى في منظمة الدول المنتجة للنفط "أوبك" سقف الإنتاج، وهو ما أدى لخفض أسعار النفط وتهديد مشاريعها ورؤية العام 2030، مشيرة في الوقت ذاته الى أن غضب السعودية قد يدفعها لشن حرب أسعار تحد بها من تجاوز البلدان الثلاث.وذكرت الصحيفة في تقرير لها أن "تجاوز انتاج العراق من النفط أثار غضب وزير ، وهو نفس الرجل الذي تسبب في انهيار أسعار النفط قبل خمس سنوات".واضافت، ان "الأمير "لاعبٌ قويٌّ للغاية"، وفلسفته هي "ركل من هو على وشك السقوط"، ولا يتسامح إطلاقًا مع المُخادعين الذين يتجاوزون حدود إنتاجهم النفطي، فهو لا يُحبّذ مُساعدة من يستفيدون من مكاسب أوبك، لهذا السبب، يُخفّض الأسعار من حين لآخر – ويفعل ذلك تحديدًا في أكثر اللحظات فعالية، عندما تكون الأسعار في طريقها إلى الانخفاض"، على حد تعبير الصحيفة.