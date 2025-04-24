انخفاض جديد يطرأ على أسعار الدولار مقابل الدينار العراقي

وانخفض سعر صرف الدولار في بورصتي الكفاح والحارثية ببغداد، ليسجل 144600 دينار مقابل كل 100 دولار، بعد أن كان صباح اليوم 145200 دينار.كما انخفضت أسعار الصيرفة في الأسواق المحلية ببغداد، حيث بلغ سعر البيع 145500 دينار مقابل 100 دولار، وسجل الشراء 143500 دينار.وفي ، سجلت البورصات انخفاضاً مماثلاً، إذ بلغ سعر البيع 145200 دينار مقابل 100 دولار، والشراء 145100 دينار مقابل 100 دولار أمريكي.