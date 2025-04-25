هبوط حاد.. الدولار يواصل النزيف امام الدينار

وبحسب مراسل ، فقد سجل سعر صرف الدولار في 144,350 دينارا لكل 100 دولار أمريكي، في انخفاض لافت مقارنة بالأيام الماضية.وانخفض سعر صرف الدولار، عصر اليوم، في بورصتي الكفاح والحارثية ببغداد، ليسجل 144600 دينار مقابل كل 100 دولار، بعد أن كان صباح اليوم 145200 دينار.كما انخفضت أسعار الصيرفة في الأسواق المحلية ببغداد، عصراً، حيث بلغ سعر البيع 145500 دينار مقابل 100 دولار، وسجل الشراء 143500 دينار.