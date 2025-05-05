في العراق.. ارتفاع النمو غير النفطي بنسبة 5 بالمئة وانخفاض عجز الموازنة

وقالت سامي، في تصريح للوكالة الرسمية تابعته ، إن "وفدًا حكوميًا ضم محافظ ناقش مع بعثة ، آخر المستجدات الاقتصادية والمالية في ، وذلك خلال اجتماع عقد في العاصمة الأردنية عمّان".وأوضحت أن "بعثة توصلت إلى عدد من المؤشرات الإيجابية المتعلقة بالاقتصاد العراقي، أبرزها تسجيل نمو بنسبة 5% في الناتج المحلي غير النفطي خلال 2024، مدفوعًا بنمو القطاع الزراعي وزيادة الإنفاق العام"، مبينة أن "التوقعات تشير إلى استمرار النمو بنسبة 4% في عام 2025".وأكدت ان "العجز المالي بلغ 5 تريليونات دينار في عام 2024، أي ما يعادل 1.5% من الناتج المحلي الإجمالي مع استبعاد تسديدات الديون والمستحقات المتأخرة للمشاريع الاستثمارية والطاقة"، لافتة إلى أن "ذلك يعد مستوى منخفضًا لا يؤثر سلبًا في نسبة الدين العام، حسب تقديرات الدولي".وشددت على "ضرورة إعادة هيكلة المصارف الحكومية لتكون قادرة على استيعاب أدوات التمويل الحكومية وتحفيز السوق"، مشيرة إلى أن " بالتعاون مع صندوق النقد الدولي، ستتعاقد مع شركات استشارية لدعم ، إلى جانب تعيين كوادر جديدة من حملة الشهادات العليا لتفعيل نظام إدارة الدين العام والتحليل المالي".وأوضحت أن "صندوق النقد الدولي أبدى استعداده لتقديم الدعم الفني والاستشاري للعراق، لا سيما في مجالات إدارة الدين العام، والإصلاح الضريبي، وتحديد الأنظمة الضريبية الأنسب للوضع الاجتماعي العراقي، عبر مركز المساعدة الفنية للشرق الأوسط METAC".