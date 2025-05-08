ارتفاع أسعار النفط عالمياً

وارتفعت 10 سنتات أو 0.2% إلى 61.22 دولارًا للبرميل، غرب الوسيط الأميركي 13 سنتا أو 0.2% ليصل إلى 58.20 دولارًا للبرميل.وذكرت محللة السوق المستقلة : "التفاؤل بشأن محادثات التجارة بين والصين، مطلع الأسبوع المقبل عامل أساسي يدعم تعافي سوق النفط".وأضافت، "أدت مؤشرات على تهدئة محتملة للحرب التجارية إلى تحسين المعنويات في السوق، مما أدى إلى تعافي أسعار النفط في سوق تشهد ذروة بيع".ومن المقرر أن يجتمع الأمريكي بيسنت، مع كبير المسؤولين الاقتصاديين الصينيين في 10 أيار الجاري في ؛ لإجراء مفاوضات بشأن الحرب التجارية التي تهز الاقتصاد العالمي.