المالية تؤشر زيادة الإيرادات الجمركية بعد تطبيق نظام الاتمتة

وقالت سامي في تصريح للوكالة الرسمية، إن "الإيرادات قبل تطبيق نظام أسيكودا بلغت 375,675,732,360 ديناراً، فيما ارتفعت بعد التطبيق إلى 435,421,672,805 ديناراً، أي بزيادة قدرها 59,745,940,445 دينارا".وأضافت أن " شرعت بتطبيق نظام أسيكودا في 15 مركزاً جمركياً، شملت كلاً من: جمرك الشحن الجوي، الجاف، صالة ، جمرك ، طريبيل، ، عرعر، ، الجنوبي، ، ، المنذرية، ، الشيب، والشلامجة".وتابعت، أن "الهيئة باشرت حالياً بتنفيذ المرحلة الثانية من النظام، والتي تمتد على مدار عامين، وتشمل تطبيقه في 8 مراكز جمركية متبقية، فضلًا عن ربط 12 تطبيقاً إلكترونياً بالنظام، من بينها: تخليص وسائل ، نظام القيمة، الانتقائية الذكية، نظام الإعفاءات، التراخيص والشهادات، مما سيمكن ربط النظام مع جميع الوزارات".