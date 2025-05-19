تتعلق بالمشاريع الصناعية ومتنزهات كركوك.. قرارات المجلس الوزاري للاقتصاد

وقال المكتب الاعلامي للمجلس في بيان ورد لـ ، ان "نائب وزير التخطيط ترأس الجلسة الخامسة عشر لسنة 2025 للمجلس للإقتصاد والتي عقدت في مبنى المجلس بحضور وزراء المالية والتجارة والزراعة والصناعة والعمل والشؤون الاجتماعية والامين العام لمجلس الوزراء ومحافظ البنك المركزي ورئيس هيئة الاوراق المالية ووكيل ونائب رئيس ومستشاريّ رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية والقانونية"، مبينا ان "المجلس ناقش الفقرات المدرجة على جدول أعماله واتخذ القرارات اللازمة بشأنها".وأضاف ان "المجلس استضاف مستشار رئيس الوزراء لغرض تقييم عمل شركات التأمين وبالأخص شركة التأمين العراقية وقدم المستشار ورقة عمل بخصوص آليات تطوير قطاع التأمين في ".بدورها اشارت وزير المالية إلى أن "الوزارة بصدد إعادة تقييم جميع الشركات التابعة لها من خلال شركات عالمية رصينة".وتابع ان "المجلس اتفق على اهمية النهوض بقطاع التأمين لما له دور في وتطويره ليواكب التطور العالمي"، لافتا الى ان "المجلس استضاف مدير عام الدائرة الفنية في لغرض مناقشة آلية الرقابة على الشحنات المحورة وراثيا كمحصول ( كسبة فول الصويا) من خلال اعتماد إجازة الاستيراد الصادرة من لتوفير قاعدة بيانات لتلك المواد لما لها من تاثير بيئي على صحة المواطنين وكذلك الماشية بكل أنواعها".وبين ان "المجلس قرر التوصية إلى لغرض شمول مادة كسبة فول الصويا بإجازة الاستيراد، كما قرر تشكيل لجنة برئاسة ممثل عن لمجلس وزراء وعضوية ممثلين عن وزارات التجارة والمالية والعدل والبنك المركزي العراقي وممثل القطاع الصناعي في مجلس تطوير القطاع الخاص لغرض تقديم دراسة متكاملة حول آليات أقراض المشروعات الصناعية وتقديم مقترحاتها وتوصياتها إلى للإقتصاد".وتابع ان "المجلس قرر كذلك الموافقة على طلب حول تقليص اجراءات الموافقات الخاصة بإنشاء المدن الصناعية وتحديد سقف زمني لأنهاء تلك المعاملات والموافقات من خلال (( لجنة تخصيص الأراضي إلى مشروعات الدولة )) المشكلة في والإسكان والبلديات العامة على أن يضاف عضو من هيئة المدن الصناعية لتنسيق الأعمال مع هذه اللجنة"، لافتا الى ان "المجلس وافق على طلب بتغيير مكون (إنشاء متنزه الجنوبي مدخل تكريت )ليكون إنشاء متنزه شمال وجنوب مدينة كركوك وصب شوارع في قضاء والقرى التابعة لها وكذلك في أحياء العروبة ،الممدودة ،والنصر".