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تتعلق بالمشاريع الصناعية ومتنزهات كركوك.. قرارات المجلس الوزاري للاقتصاد
اقتصاد
2025-05-19 | 11:31
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
215 شوهد
السومرية نيوز
- محلي
وافق
المجلس الوزاري
للاقتصاد، اليوم الاثنين، على تقليص إجراءات الموافقات الخاصة بإنشاء المدن الصناعية وإنشاء متنزه شمال وجنوب مدينة
كركوك
.
وقال المكتب الاعلامي للمجلس في بيان ورد لـ
السومرية نيوز
، ان "نائب
رئيس الوزراء
وزير التخطيط
محمد تميم
ترأس الجلسة الخامسة عشر لسنة 2025 للمجلس
الوزاري
للإقتصاد والتي عقدت في مبنى المجلس بحضور وزراء المالية والتجارة والزراعة والصناعة والعمل والشؤون الاجتماعية والامين العام لمجلس الوزراء ومحافظ البنك المركزي ورئيس هيئة الاوراق المالية ووكيل
وزارة النفط
ونائب رئيس
الهيئة الوطنية للاستثمار
ومستشاريّ رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية والقانونية"، مبينا ان "المجلس ناقش الفقرات المدرجة على جدول أعماله واتخذ القرارات اللازمة بشأنها".
وأضاف ان "المجلس استضاف مستشار رئيس الوزراء لغرض تقييم عمل شركات التأمين وبالأخص شركة التأمين العراقية وقدم المستشار ورقة عمل بخصوص آليات تطوير قطاع التأمين في
العراق
".
بدورها اشارت وزير المالية إلى أن "الوزارة بصدد إعادة تقييم جميع الشركات التابعة لها من خلال شركات عالمية رصينة".
وتابع ان "المجلس اتفق على اهمية النهوض بقطاع التأمين لما له دور في
الاقتصاد الوطني
وتطويره ليواكب التطور العالمي"، لافتا الى ان "المجلس استضاف مدير عام الدائرة الفنية في
وزارة البيئة
لغرض مناقشة آلية الرقابة على الشحنات المحورة وراثيا كمحصول ( كسبة فول الصويا) من خلال اعتماد إجازة الاستيراد الصادرة من
وزارة التجارة
لتوفير قاعدة بيانات لتلك المواد لما لها من تاثير بيئي على صحة المواطنين وكذلك الماشية بكل أنواعها".
وبين ان "المجلس قرر التوصية إلى
مجلس الوزراء
لغرض شمول مادة كسبة فول الصويا بإجازة الاستيراد، كما قرر تشكيل لجنة برئاسة ممثل عن
الأمانة العامة
لمجلس وزراء وعضوية ممثلين عن وزارات التجارة والمالية والعدل والبنك المركزي العراقي وممثل القطاع الصناعي في مجلس تطوير القطاع الخاص لغرض تقديم دراسة متكاملة حول آليات أقراض المشروعات الصناعية وتقديم مقترحاتها وتوصياتها إلى
المجلس الوزاري
للإقتصاد".
وتابع ان "المجلس قرر كذلك الموافقة على طلب
وزارة الصناعة
حول تقليص اجراءات الموافقات الخاصة بإنشاء المدن الصناعية وتحديد سقف زمني لأنهاء تلك المعاملات والموافقات من خلال (( لجنة تخصيص الأراضي إلى مشروعات الدولة )) المشكلة في
وزارة الإعمار
والإسكان والبلديات العامة على أن يضاف عضو من هيئة المدن الصناعية لتنسيق الأعمال مع هذه اللجنة"، لافتا الى ان "المجلس وافق على طلب
وزارة التخطيط
بتغيير مكون (إنشاء متنزه الجنوبي مدخل
كركوك
تكريت )ليكون إنشاء متنزه شمال وجنوب مدينة كركوك وصب شوارع في قضاء
الحويجة
والقرى التابعة لها وكذلك في أحياء العروبة ،الممدودة ،والنصر".
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