خلال 2025.. العراق يصدر منتجات زراعية تتجاوز 300 ألف طن

وقال وكيل الوزارة، للوكالة الرسمية تابعته ، إنه "نتيجة الجفاف والتغيرات المناخية وقلة الإيرادات المائية، يتطلب أن تنتهج السياسة لمواجهة تلك التحديات من خلال استخدام في الزراعة، وكان في مقدمة تلك التقنيات هي استخدام الزراعة المحمية باستخدام أنظمة الري الثابتة والتنقيط لزيادة الغلة الإنتاجية من جهة، وترشيد استخدام المياه من جهة أخرى".وأضاف أن "هذه الجهود أثمرت عن تصدير فائض بحدود مليون و500 ألف طن من المنتجات الزراعية لعام 2024، وتجاوزت هذه الكميات المصدرة الى الخارج خلال أربعة أشهر الأولى أكثر من 300 ألف طن لعام 2025".وأوضح أن "هذه الكميات جاءت عن طريق تشجيع المزارعين على تبني الزراعة الذكية المناخية التي تتزامن مع ظروف البيئة، من خلال بدء استخدام أصناف البذور ذات الإنتاجية العالية والملائمة للبيئة العراقية والمتحملة للجفاف والملوحة، واستخدام مختلف الطرق التقنية الحديثة في الزراعة، الى مراحل جني المحصول في أوقاته".وأشار الى أنه "تم استخدام العملية التسويقية من فرز وتدريج وتعبئة وتغليف للمنتجات الزراعية"، لافتا الى أن "هذه فرصة كبيرة لشركات التسويق الزراعي لاستثمار فائض المنتجات الزراعية وتصديرها الى الخارج باستخدام العملية التسويقية، لتضيف قيمة إضافية وتحقيق ربح لتلك الشركات وللقطاع الزراعي".