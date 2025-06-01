بعد المتقاعدين.. اطلاق رواتب هذه الفئة

وقال للمصرف في بيان ورد لـ ، إنه "تم توزيع رواتب الحماية الاجتماعية للرجال والنساء".وأضاف أن "الصرف تم عن طريق أدوات الدفع الالكتروني وبإمكان أي مواطن مشمول بالراتب وممن وصلته الرسائل النصية تسلم راتبه من شبكة فروع المصرف المنتشرة في والمحافظات أو من مكاتب الصرف الخاصة أو من أي مكان يتواجد فيه".