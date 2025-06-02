الجميع منشغل بقرار "270 و180".. ما قصة الرسوم الجديدة وهل سترتفع أسعار البضائع والسيارات؟

وباشرت المنافذ في محافظات كافة وكذلك في باعتماد التعليمات الجديدة للتعريفات الجمركية، والتي تتضمن بمضمونها قياس نسبة الرسم الجمركية بناء على القيمة الفعلية للبضائع والمثبتة في او المثبتة وفقا لنظام الاسكودا العالمي، بعد ان كانت تأخذ الرسم الجمركي بواقع 1% او 5% من قيمة تقديرية للسلع مثبتة في قوائم ثابتة لدى الجمارك، اما الان سيتم استقطاع الرسم بناء على السعر الفعلي للبضائع وفقا لما مثبت في القوائم الاستيرادية.وأعلنت اليوم الاثنين، انها اعتمدت آلية جديدة في تقدير التعرفة الجمركية، استناداً إلى توصية وقرار 270 لسنة 2023، بهدف توحيد الإجراءات وتضييق منافذ التلاعب بالقيمة الجمركية للبضائع المستوردة، لاسيما السيارات والبضائع الواردة من المنافذ الشمالية.وأكدت الهيئة في بيانها أن العمل سيتم بالقوائم الموحدة المتفق عليها مع إقليم كوردستان، وفقاً للاتفاق المبرم بين الجانبين بتاريخ 19 كانون الأول 2023، ووفق لوائح استرشادية معتمدة لسنتي 2022 و2024"، مبينة ان التقدير سيأخذ بالقيمة الأعلى عند المقارنة بين القوائم التجارية ومتوسط الأسعار المثبتة في نظام الإسكدوا الدولي.وتشير المعلومات الى ان التعريفة الجمركية الجديدة دخلت حيز التنفيذ بالفعل في سيطرات ومنفذي جيمن ودارمان على طريق كركوك وسليمانية كركوك.وفيما يخص القرار 180 فسيؤدي الى رفع نسبة التعرفة الجمركية على السيارات بنسبة 50%، ما يعني انه بدلا من الرسم البالغ 15% المفروض على قيمة السيارات، سيرتفع الرسم الى 22.5%، وهو ما قد يؤدي الى رفع أسعار العجلات نسبيًا، فاذا كان سعر العجلة 10 الاف دولار على سبيل المثال، سيكون سعرها بعد الرسم 12 الف و250 دولارا، بدلا من 11 الف و500 دولار، أي ان السعر سيرتفع بحوالي 6%.