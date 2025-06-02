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الجميع منشغل بقرار "270 و180".. ما قصة الرسوم الجديدة وهل سترتفع أسعار البضائع والسيارات؟
اقتصاد
2025-06-02 | 03:56
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
4,949 شوهد
السومرية
نيوز-محليات
تنشغل الأوساط الاقتصادية والتجارية وبعض الأوساط الشعبية من المستهلكين والعاملين في مجال السيارات، ببدء تطبيق
قرار مجلس الوزراء
270 و 180 لعام 2025، والمتعلق باعتماد تسعيرات جديدة للرسوم
الجمركية
للبضائع والعجلات.
وباشرت المنافذ
الجمركية
في محافظات
العراق
كافة وكذلك في
إقليم كردستان
باعتماد التعليمات الجديدة للتعريفات الجمركية، والتي تتضمن بمضمونها قياس نسبة الرسم الجمركية بناء على القيمة الفعلية للبضائع والمثبتة في
الفواتير
او المثبتة وفقا لنظام الاسكودا العالمي، بعد ان كانت
الجمارك
تأخذ الرسم الجمركي بواقع 1% او 5% من قيمة تقديرية للسلع مثبتة في قوائم ثابتة لدى الجمارك، اما الان سيتم استقطاع الرسم بناء على السعر الفعلي للبضائع وفقا لما مثبت في القوائم الاستيرادية.
وأعلنت
الهيئة العامة للجمارك
اليوم الاثنين، انها اعتمدت آلية جديدة في تقدير التعرفة الجمركية، استناداً إلى توصية
المجلس الوزاري للاقتصاد
وقرار
مجلس الوزراء رقم
270 لسنة 2023، بهدف توحيد الإجراءات وتضييق منافذ التلاعب بالقيمة الجمركية للبضائع المستوردة، لاسيما السيارات والبضائع الواردة من المنافذ الشمالية.
وأكدت الهيئة في بيانها أن العمل سيتم بالقوائم الموحدة المتفق عليها مع إقليم كوردستان، وفقاً للاتفاق المبرم بين الجانبين بتاريخ 19 كانون الأول 2023، ووفق لوائح استرشادية معتمدة لسنتي 2022 و2024"، مبينة ان التقدير سيأخذ بالقيمة الأعلى عند المقارنة بين القوائم التجارية ومتوسط الأسعار المثبتة في نظام الإسكدوا الدولي.
وتشير المعلومات الى ان التعريفة الجمركية الجديدة دخلت حيز التنفيذ بالفعل في سيطرات
كركوك
ومنفذي جيمن ودارمان على طريق
أربيل
كركوك وسليمانية كركوك.
وفيما يخص القرار 180 فسيؤدي الى رفع نسبة التعرفة الجمركية على السيارات بنسبة 50%، ما يعني انه بدلا من الرسم البالغ 15% المفروض على قيمة السيارات، سيرتفع الرسم الى 22.5%، وهو ما قد يؤدي الى رفع أسعار العجلات نسبيًا، فاذا كان سعر العجلة 10 الاف دولار على سبيل المثال، سيكون سعرها بعد الرسم 12 الف و250 دولارا، بدلا من 11 الف و500 دولار، أي ان السعر سيرتفع بحوالي 6%.
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