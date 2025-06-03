ثغرة تسمح بتجاوز سقف الدولار المتاح للسحب من البطاقات الإلكترونية

وقال حنتوش لـ ، إن "سوق شحن البطاقات كان أعلى في السابق، حيث كانت تشحن بمبلغ يتراوح بين 50 – 100 ألف دولار، وهي خاصة بالتجار، لكن جرى لاحقاً تخفيض مبلغ الشحن من 10 آلاف إلى 5 آلاف ثم عاود الارتفاع".وأضاف، أن "هناك أشخاص يمكنهم الحصول على أكثر من بطاقة دفع إلكتروني، ومن هنا تبدأ عملية تهريب الدولار من خلال السحب"، مبيناً أن سحب الدولار من البطاقات "كان مفتوحاً، لكن الآن يوجد سقف محدد بـ300 دولار خلال اليوم الواحد".ولفت إلى أنه "من الممكن أن تتم عملية الدفع بالبطاقة عبر POS، ثم يقوم آخرون بالسحب وهكذا تبقى العملية متاحة""، موضحاً أن "هذا جزء من عملية إخراج الدولار من أجل الاحتياجات، ويمكن أن نعتبرها تجارة غير منظمة".