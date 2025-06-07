مع ارتفاع العالمي.. مكاسب جديدة لخامي البصرة

وأغلق خام الثقيل في آخر جلسة يوم أمس الجمعة على ارتفاع قدره 40 سنتاً ليصل إلى 61.83 دولاراً للبرميل، مسجلاً مكاسب أسبوعية بلغت 1.46 دولار، ما يعادل نسبة 2.42%.كما أغلق خام البصرة المتوسط في ذات الجلسة على ارتفاع مماثل بلغ 40 سنتاً، ليصل إلى 64.68 دولاراً للبرميل، محققاً مكاسب أسبوعية بلغت 1.15 دولار أو ما يعادل 1.81%.وعلى الصعيد العالمي، حقق خاما وتكساس الوسيط مكاسب أسبوعية عند التسوية بعد تراجعهما لأسبوعين متتاليين، حيث صعد بنسبة 2.75% منذ بداية الأسبوع، في حين زاد خام غرب الوسيط بنسبة 4.9%.