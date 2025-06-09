صعود أسعار النفط لأعلى مستوى بأكثر من شهر

وارتفعت العقود الآجلة لخام "غرب الوسيط" تسليم شهر يوليو المقبل بنسبة 0.5% إلى 64.89 دولار للبرميل، وقبل ذلك صعدت العقود فوق مستوى 65 دولارا وذلك للمرة الأولى منذ 22 أبريل الماضي.فيما صعدت العقود الآجلة لخام " " لشهر أغسطس المقبل بنسبة 0.59% إلى 66.85 دولار للبرميل، بحسب ما أظهرته التداولات.