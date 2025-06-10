الموارد المائية تبلغ فلاحي العراق: لا توجد خطة صيفية لهذا العام

وقال مدير الموارد المائية في ، إن "الموسم الشتوي الماضي كان شحيح الأمطار، وأصبح الخزين المائي في نهر متدنٍ جدا، ومع ذلك نجحت في الخطة الشتوية والتي تتوجت بزراعة الحنطة والشعير في المحافظات العراقية".وأضاف ، أن "الوزارة وضعت خطة لتقنين المياه لحين بدء الموسم المطري المتوقع في شهر تشرين الثاني المقبل"، لافتا الى ان "الخطة تشمل تصاريف قليلة لغرض المحافظة على الخزين المائي، وأبلغت الفلاحين ان الخطة الصيفية لهذا العام ستكون ".وتابع عبد الواحد، أن "المياه المتوفرة ستكون لأغراض الشرب فقط، لذلك نلاحظ انخفاض مناسيب المياه في ضمن محافظة لقلة الاطلاقات وتقنينها".