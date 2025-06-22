تعرف على أسعار صرف الدولار في العراق بعد الضربة الامريكية

ـ اقتصاد



تنشر نيوز، أسعار صرف الدولار مقابل الدينار في الأسواق المحلية العراقية اليوم الاحد 22 حزيران/ يونيو 2025.



سعر البيع: 145,000



سعر الشراء: 144,000



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سعر البيع: 144,650



سعر الشراء: 144,250



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سعر البيع: 144,500



سعر الشراء: 143,750



وكان ، قد أعلن بتاريخ 7 شباط/فبراير 2022، المصادقة على تعديل سعر صرف الدولار إلى 1320 دينار للدولار الواحد.

سعر البيع: 145,000سعر الشراء: 144,000سعر البيع: 144,650سعر الشراء: 144,250سعر البيع: 144,500سعر الشراء: 143,750وكان ، قد أعلن بتاريخ 7 شباط/فبراير 2022، المصادقة على تعديل سعر صرف الدولار إلى 1320 دينار للدولار الواحد.