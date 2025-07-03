الشركة الهندية بمصفى كربلاء توقف التشغيل وتنظم تظاهرة أمام الإدارة (صور)

– اقتصاد



كشف مصدر من داخل مصفى ، اليوم الخميس، بأن المسؤولة عن تشغيل في المصفى، أوقفت عملها وتظاهر عمالها أمام الإدارة بسبب تأخر رواتبهم.





وأضاف المصدر، أن "عمال الشركة نظموا تظاهرة أمام إدارة المصفى بسبب تلكؤ دفع رواتبهم". وقال المصدر في حديث لـ ، إن " المسؤولة على التشغيل والهدرجة في مصفى أوقفت جميع وحدات التشغيل والسيطرة".وأضاف المصدر، أن "عمال الشركة نظموا تظاهرة أمام إدارة المصفى بسبب تلكؤ دفع رواتبهم".

