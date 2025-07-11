الفضة إلى أعلى مستوى منذ 2011

ارتفعت الفضة بنسبة 1.6% إلى 37.59 دولار للأونصة، وهو أعلى مستوى منذ سبتمبر 2011. كما سجلت عقود الفضة المستقبلية في ارتفاعاً أكبر، حيث بلغت العقود تسليم سبتمبر 38.46 دولار للأونصة. ومن غير المعتاد حدوث فجوة من هذا النوع في السعر، إذ عادةً ما يتم القضاء عليها سريعاً من خلال المراجحة.كانت المرة الماضية التي شهدت فيها السوقان الرئيسيتان للفضة اختلالاً سعرياً في بداية العام، عندما أدى احتمال فرض رسوم جمركية أميركية على واردات الفضة إلى ارتفاع أسعار العقود المستقبلية في الولايات المتحدة.