الذهب يقفز مع تراجع الدولار

صعدت أسعار الذهب، الاثنين، بأكثر من 1% مع تراجع الدولار وعوائد السندات الأميركية وسط حالة من الضبابية بشأن المحادثات التجارية قبل انتهاء المهلة التي منحتها للدول لإبرام اتفاقات تجارة معها من أجل تفادي رسوم جمركية أعلى.





وتراجع مؤشر الدولار الذي يقيس أداء العملة الأميركية مقابل ست عملات رئيسية أخرى 0.4%، مما جعل الذهب أقل تكلفة لحائزي العملات الأخرى. وتراجع عائد سندات الخزانة الأمريكية القياسية لأجل 10 سنوات إلى أدنى مستوى في أكثر من أسبوع.

ارتفع الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 1.2% ليسجّل 3390.79 دولاراً للأونصة، فيما صعدت العقود الآجلة الأميركية للذهب بنحو 1.3% إلى 3402.40 دولاراً للأونصة.وتراجع مؤشر الدولار الذي يقيس أداء العملة الأميركية مقابل ست عملات رئيسية أخرى 0.4%، مما جعل الذهب أقل تكلفة لحائزي العملات الأخرى. وتراجع عائد سندات الخزانة الأمريكية القياسية لأجل 10 سنوات إلى أدنى مستوى في أكثر من أسبوع.