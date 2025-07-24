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البنك المركزي يعلن تسهيلات مصرفية وتعديلات عمولات السحب النقدي (وثيقة)
اقتصاد
2025-07-24 | 07:54
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
المصدر:
السومرية نيوز
1,110 شوهد
السومرية نيوز
– اقتصاد
أعلن
البنك المركزي العراقي
، اليوم الخميس، عن مجموعة من التحديثات والتسهيلات المصرفية.
ووفقًا لوثيقة صادرة بتاريخ 2025/7/24 وموجهة إلى كافة المصارف ومزودي
خدمات الدفع الإلكتروني
، قرر البنك المركزي ما يلي:
-تعديل عمولات السحب النقدي من خلال أجهزة
نقاط البيع
(POS) وأجهزة الصراف الآلي (ATM).
-تستقطع عمولة السحب بشكل إلكتروني، وعدم دفع المواطن أية عمولات للمنافذ المصرفية مباشرة.
-تنافس المصارف والشركات بتقديم خدماتها للجمهور لتحقيق المصلحة العامة وتحسين الخدمة.
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