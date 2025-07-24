البنك المركزي يعلن تسهيلات مصرفية وتعديلات عمولات السحب النقدي (وثيقة)

ووفقًا لوثيقة صادرة بتاريخ 2025/7/24 وموجهة إلى كافة المصارف ومزودي ، قرر البنك المركزي ما يلي:-تعديل عمولات السحب النقدي من خلال أجهزة (POS) وأجهزة الصراف الآلي (ATM).-تستقطع عمولة السحب بشكل إلكتروني، وعدم دفع المواطن أية عمولات للمنافذ المصرفية مباشرة.-تنافس المصارف والشركات بتقديم خدماتها للجمهور لتحقيق المصلحة العامة وتحسين الخدمة.