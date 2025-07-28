Alsumaria Tv
Alsumaria TV
الصفحة الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز السومرية - أخبار العراق
الصفحة الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
الانتخابات النيابية 2025
رياضة
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
مقالات رأي
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
Sumer Fm
Alsumaria
البث المباشر
السومرية - البث المباشر بالصورة
السومرية - البث المباشر بالصوت
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria TV
البث المباشر
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria Alsumaria Loader
Alsumaria TV
Alsumaria Alsumaria
البرامج
ترفيه
سياسة
مسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان السومرية
برامج سابقة
لقطات
جدول البرامج
Play
LIVE
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
مقالات رأي
عالم السيارات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
رياضة
اقتصاد
السودان.. الجيش يبدأ بتفريغ الخرطوم من التشكيلات المسلحة
المزيد
SUMER FM
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
استطلاعات
الترددات
اعلن معنا
SUMER FMSumer
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
Huawei
الأبراج
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
Huawei
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
Alsumaria
البث المباشر
Alsumaria TV
Alsumaria
الصفحة الرئيسية
جدول البرامج
حالة الطقس
Alsumaria
الاستفتاءات
فريق السومرية
الترددات
اعلن معنا
من نحن
اتصل بنا
Sumer
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv.
Huawei
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Instagram - Alsumaria

10 أسباب وراء انخفاض سعر الدولار مقابل الدينار العراقي

اقتصاد

2025-07-28 | 07:02
Alsumaria Tv https://www.alsumaria.tv/authors
10 أسباب وراء انخفاض سعر الدولار مقابل الدينار العراقي
1,724 شوهد

السومرية نيوز – اقتصاد

يشهد سعر صرف الدولار مقابل الدينار العراقي تراجعًا ملحوظًا في الآونة الأخيرة، ويعود هذا الانخفاض إلى مجموعة من العوامل الاقتصادية والإجرائية المتداخلة، التي تختلف في مستوى تأثيرها لكنها مجتمعة ساهمت في تعزيز قوة الدينار، بحسب الخبير الاقتصادي منار العبيدي.

وفيما يلي – بحسب العبيدي - أبرز هذه الأسباب:

1-الانكماش الاقتصادي وتراجع الثقة الاستهلاكية
حالة اللايقين التي يعيشها السوق العراقي، نتيجة التباطؤ الاقتصادي، أدت إلى تراجع ثقة الأفراد والمؤسسات في الإنفاق، ما انعكس سلبًا على حجم الطلب العام، وبالتالي خفض الحاجة للدولار كمحفز لحركة التجارة.

2- توقف النفقات الاستثمارية الحكومية
أدى تركيز الحكومة على الإنفاق التشغيلي بدلًا من الاستثماري إلى تراجع عجلة النشاط الاقتصادي. وبما أن الموازنة العامة تشكّل المحرك الأساسي للنشاط الاقتصادي، فإن تقليص الإنفاق الاستثماري خفّض الطلب الكلي، بما في ذلك الطلب على الدولار.

3- تشديد الرقابة على المنافذ الحدودية
الإجراءات الحكومية للحد من التهريب وتنظيم العلاقة مع إقليم كردستان ساهمت في الحد من ظاهرة تضخيم الفواتير، الأمر الذي قلّل من الطلب غير الحقيقي على الدولار في السوق الموازي.

4-تحول التجار إلى المنظومة المصرفية الرسمية
شهدت الأسواق دخول شريحة واسعة من التجار إلى النظام المصرفي الرسمي، واعتمادهم على السعر الرسمي للدولار عبر المنصات المعتمدة، مما قلّص حجم التداول في السوق الموازي وخفّض الضغط على الدولار.

5-تراجع عمليات إعادة التصدير
انخفاض نشاط إعادة تصدير السلع إلى دول الجوار أدى إلى تقليص الطلب على السلع المستوردة، ما انعكس مباشرة على تراجع الحاجة إلى الدولار لتمويل تلك العمليات التجارية.

6- تسوية مستحقات الشركات الكبرى بمواد نفطية بدلًا من النقد
أقدمت الحكومة على تسديد جزء من مستحقات الشركات الأجنبية بمادتي النفط الأسود والنفثا بدلًا من النقد، ما أدى إلى تقليل الاعتماد على الدولار المباع من البنك المركزي وزيادة المعروض منه في السوق.

7- التحضيرات للعملية الانتخابية
مع بدء موسم الانتخابات، ازداد حجم الإنفاق المرتبط بالحملات الانتخابية، وغالبًا ما يتم تمويل هذا الإنفاق من احتياطات نقدية مخزنة بالدولار، ما استدعى تحويل كميات كبيرة منها إلى الدينار لتغطية نفقات الحملة، وبالتالي زيادة العرض من الدولار.

8-ارتفاع أعداد الزائرين والوافدين الأجانب
أسهم تزايد أعداد الوافدين إلى العراق في إدخال كميات من العملات الأجنبية إلى السوق المحلي، ما وفر مصدرًا إضافيًا للعملة الصعبة خارج إطار مبيعات البنك المركزي، وساهم في تعزيز وفرة الدولار.

9-توقف التجارة غير المشروعة نتيجة إغلاق الحدود مع سوريا
إغلاق المعابر الحدودية مع سوريا أسهم في الحد من عمليات التهريب والتجارة غير القانونية التي كانت تعتمد بشكل كبير على الدولار في السوق الموازي، مما أدى إلى تراجع إضافي في الطلب على الدولار.

10-انخفاض العملة النقدية المصدرة وسحب جزء منها من السوق
قام البنك المركزي العراقي بسحب جزء من الكتلة النقدية بالدينار من السوق، مما أدى إلى خلق طلب مضاعف على الدينار العراقي مقابل الدولار. هذا التوازن في مستويات الطلب بين العملتين ساعد في تعزيز قيمة الدينار ورفع سعر صرفه مقابل الدولار في السوق الموازي.

وقال العبيدي ان هذه الاسباب الاساسية التي ادت الى تراجع اسعار الصرف امام الدينار ويبقى السؤال مدى تأثير كل سبب على سعر الصرف الرسمي وقد تكون هنالك اسباب أخرى. في اعتقادي ان تسلسل الاسباب في اعلاه يعكس تأثير اهمية كل سبب على سعر الصرف في السوق الموازي.
>> تابع قناة السومرية على  منصة X
+A
-A
facebook
Twitter
Whatsapp
telegram
Messenger
telegram
Alsumaria Tv
أحدث الحلقات
ناس وناس
Play
ناس وناس
السوق العربي بغداد - ناس وناس م٨ - الحلقة ٨٠ | الموسم 8
05:00 | 2025-07-28
Play
السوق العربي بغداد - ناس وناس م٨ - الحلقة ٨٠ | الموسم 8
05:00 | 2025-07-28
كان يا مكان
Play
كان يا مكان
يفتح الله أبواب الفرج - كان يا ما كان م٣ - الحلقة ٢٣ | الموسم 3
17:00 | 2025-07-27
Play
يفتح الله أبواب الفرج - كان يا ما كان م٣ - الحلقة ٢٣ | الموسم 3
17:00 | 2025-07-27
خط أحمر
Play
خط أحمر
رجل يقـ-ـل زوجته للزواج من اخرى - خط احمر م٨ - الحلقة ١٣ | الموسم 8
16:00 | 2025-07-27
Play
رجل يقـ-ـل زوجته للزواج من اخرى - خط احمر م٨ - الحلقة ١٣ | الموسم 8
16:00 | 2025-07-27
من الأخير
Play
من الأخير
جدل خور عبد الله.. تثوير أم تنوير؟ - من الأخير م٢ - حلقة ٣٨ | الموسم 2
14:00 | 2025-07-27
Play
جدل خور عبد الله.. تثوير أم تنوير؟ - من الأخير م٢ - حلقة ٣٨ | الموسم 2
14:00 | 2025-07-27
نشرة أخبار السومرية
Play
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٢٧ تموز ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-07-27
Play
نشرة ٢٧ تموز ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-07-27
العراق في دقيقة
Play
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 27-07-2025 | 2025
12:30 | 2025-07-27
Play
العراق في دقيقة 27-07-2025 | 2025
12:30 | 2025-07-27
Live Talk
Play
Live Talk
دروس غير تقليدية في الهندسة عبر السوشيال ميديا - Live Talk - الحلقة ٨١ | 2025
10:30 | 2025-07-27
Play
دروس غير تقليدية في الهندسة عبر السوشيال ميديا - Live Talk - الحلقة ٨١ | 2025
10:30 | 2025-07-27
عشرين
Play
عشرين
الأنبار .. صراع الرؤوس وتجاذبات الاحزاب - عشرين م٤ - الحلقة ٢١ | الموسم 4
16:30 | 2025-07-26
Play
الأنبار .. صراع الرؤوس وتجاذبات الاحزاب - عشرين م٤ - الحلقة ٢١ | الموسم 4
16:30 | 2025-07-26
رحال
Play
رحال
لا تعليم بعد السادس ابتدائي!! - رحال م٦ - الحلقة ١٢ | الموسم 6
14:30 | 2025-07-26
Play
لا تعليم بعد السادس ابتدائي!! - رحال م٦ - الحلقة ١٢ | الموسم 6
14:30 | 2025-07-26
Biotic
Play
Biotic
اسباب تأخر الحمل، التبول اللاارادي - م٤ Biotic - الحلقة ١٢ | الموسم 4
15:00 | 2025-07-25
Play
اسباب تأخر الحمل، التبول اللاارادي - م٤ Biotic - الحلقة ١٢ | الموسم 4
15:00 | 2025-07-25
الأكثر مشاهدة
ناس وناس
Play
ناس وناس
السوق العربي بغداد - ناس وناس م٨ - الحلقة ٨٠ | الموسم 8
05:00 | 2025-07-28
Play
السوق العربي بغداد - ناس وناس م٨ - الحلقة ٨٠ | الموسم 8
05:00 | 2025-07-28
كان يا مكان
Play
كان يا مكان
يفتح الله أبواب الفرج - كان يا ما كان م٣ - الحلقة ٢٣ | الموسم 3
17:00 | 2025-07-27
Play
يفتح الله أبواب الفرج - كان يا ما كان م٣ - الحلقة ٢٣ | الموسم 3
17:00 | 2025-07-27
خط أحمر
Play
خط أحمر
رجل يقـ-ـل زوجته للزواج من اخرى - خط احمر م٨ - الحلقة ١٣ | الموسم 8
16:00 | 2025-07-27
Play
رجل يقـ-ـل زوجته للزواج من اخرى - خط احمر م٨ - الحلقة ١٣ | الموسم 8
16:00 | 2025-07-27
من الأخير
Play
من الأخير
جدل خور عبد الله.. تثوير أم تنوير؟ - من الأخير م٢ - حلقة ٣٨ | الموسم 2
14:00 | 2025-07-27
Play
جدل خور عبد الله.. تثوير أم تنوير؟ - من الأخير م٢ - حلقة ٣٨ | الموسم 2
14:00 | 2025-07-27
نشرة أخبار السومرية
Play
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٢٧ تموز ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-07-27
Play
نشرة ٢٧ تموز ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-07-27
العراق في دقيقة
Play
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 27-07-2025 | 2025
12:30 | 2025-07-27
Play
العراق في دقيقة 27-07-2025 | 2025
12:30 | 2025-07-27
Live Talk
Play
Live Talk
دروس غير تقليدية في الهندسة عبر السوشيال ميديا - Live Talk - الحلقة ٨١ | 2025
10:30 | 2025-07-27
Play
دروس غير تقليدية في الهندسة عبر السوشيال ميديا - Live Talk - الحلقة ٨١ | 2025
10:30 | 2025-07-27
عشرين
Play
عشرين
الأنبار .. صراع الرؤوس وتجاذبات الاحزاب - عشرين م٤ - الحلقة ٢١ | الموسم 4
16:30 | 2025-07-26
Play
الأنبار .. صراع الرؤوس وتجاذبات الاحزاب - عشرين م٤ - الحلقة ٢١ | الموسم 4
16:30 | 2025-07-26
رحال
Play
رحال
لا تعليم بعد السادس ابتدائي!! - رحال م٦ - الحلقة ١٢ | الموسم 6
14:30 | 2025-07-26
Play
لا تعليم بعد السادس ابتدائي!! - رحال م٦ - الحلقة ١٢ | الموسم 6
14:30 | 2025-07-26
Biotic
Play
Biotic
اسباب تأخر الحمل، التبول اللاارادي - م٤ Biotic - الحلقة ١٢ | الموسم 4
15:00 | 2025-07-25
Play
اسباب تأخر الحمل، التبول اللاارادي - م٤ Biotic - الحلقة ١٢ | الموسم 4
15:00 | 2025-07-25

اخترنا لك
ارتفاع أسعار النفط عالمياً
11:03 | 2025-07-28
أسعار بيع الدولار تودع حاجز الـ140 الف دينار
10:01 | 2025-07-28
قرار حكومي بإيقاف استيراد التين والعنب لشهر وفتح استيراد الخيار
07:16 | 2025-07-28
أسعار صرف الدولار في الأسواق العراقية اليوم
04:00 | 2025-07-28
إليكم أسعار الدولار مع إغلاق البورصة المركزية
10:33 | 2025-07-27
انخفاض أسعار صرف الدولار في العراق اليوم
03:56 | 2025-07-27

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
Alsumaria mobile app on Android Alsumaria mobile app on Android
Alsumaria mobile app on IOS Alsumaria mobile app on IOS
Alsumaria mobile app on huawei Alsumaria mobile app on huawei
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية
إشترك
جدول البرامج
الترددات
بث حي
البرامج
رمضان 2025
ترفيه
رمضان 2024
سياسة
رمضان 2023
السومرية نيوز
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
مقالات رأي
عالم السيارات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
رياضة
اقتصاد
اتصل بنا
اعلن معنا
فرص عمل
من نحن
تفضيلاتي
حالة الطقس
الأبراج
الاستفتاءات
فريق السومرية
Summer
انضم الى ملايين المتابعين
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
سياسة الخصوصية
AlSumaria
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
Android
Apple
Huawei
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
الترددات
اتصل بنا
اعلن معنا
المزيدعرض أقل
البرامج
السومرية نيوز
البث المباشر
SUMER FMSumer
Sumer
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
Playstore
Apple
Huawei
تابع قناة السومرية
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
من نحن
سياسة الخصوصية
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.